Силы обороны уничтожили переправу на Купянском направлении

https://racurs.ua/n205202-sily-oborony-unichtojili-perepravu-na-kupyanskom-napravlenii.html

Ракурс

Сили оборони знищили переправу на Куп’янському напрямку.

Йдеться про важкий механізований міст, через який російські війська перекидали техніку на західний берег Осколу, повідомили в ОСУВ «Хортиця».

рф використовує застарілу бронетехніку, зокрема переобладнані танки Т-55 для транспортування особового складу.

Раніше співзасновник аналітичного проєкту DeepState Руслан Микула розповів «Суспільному», що на півночі Харківщини в росіян є мета — зробити сухопутний коридор вздовж Осколу.

Бойові дії активізувалися поблизу селища Тополі, сіл Красного Першого та Кам’янки.

Армія рф намагається втілити свій намір, аби з меншими втратами перекидати особовий склад та техніку. Для них цей сухопутний коридор може стати варіантом, щоб далі можна було розвивати наступ за допомогою легкої або броньованої техніки, — пояснив Микула.

За його словами, наразі усі спроби росіян є невдалими, вони втопили у річці велику кількість техніки.