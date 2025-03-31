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Росіяни здійснили масовану атаку безпілотниками по Києву, фото: Національний військово-історичний музей України
49 безпілотників атакували Київ у ніч на 31 березня — КМВАhttps://racurs.ua/ua/n205214-49-bezpilotnykiv-atakuvaly-kyyiv-u-nich-na-31-bereznya-kmva.htmlРакурс
У повітряному просторі Києва та околицях столиці в ніч на сьогодні, 31 березня, було зафіксовано 49 ворожих безпілотників.
З них 11 були знищені силами ППО, ще 30 — покинули повітряний простір. Решта — локаційно втрачені.
Постраждалих та руйнувань у межах Києва не допущено, — розповіли в ОВА.
Зазначається, що повітряна тривога за минулу добу оголошувалася у Києві двічі:
- з 22.29 до 03.10;
- 04.14 до 04.51.
Загальна її тривалість становила 5 годин 17 хвилин.
Робота зі знищення ворожих дронів тривала також й в інших регіонах за маршрутами слідування, — зазначили в ОВА.