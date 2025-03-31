Росіяни здійснили масовану атаку безпілотниками по Києву, фото: Національний військово-історичний музей України

https://racurs.ua/ua/n205214-49-bezpilotnykiv-atakuvaly-kyyiv-u-nich-na-31-bereznya-kmva.html

Ракурс

У повітряному просторі Києва та околицях столиці в ніч на сьогодні, 31 березня, було зафіксовано 49 ворожих безпілотників.

З них 11 були знищені силами ППО, ще 30 — покинули повітряний простір. Решта — локаційно втрачені.

Постраждалих та руйнувань у межах Києва не допущено, — розповіли в ОВА.

Зазначається, що повітряна тривога за минулу добу оголошувалася у Києві двічі:

з 22.29 до 03.10;

04.14 до 04.51.

Загальна її тривалість становила 5 годин 17 хвилин.