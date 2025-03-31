Наслідки ударів по Харкову в ніч на 31 березня, фото: Олег Синєгубов

https://racurs.ua/ua/n205213-naslidky-nichnyh-udariv-po-harkovu-pokazala-ova-foto.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 31 березня, здійснили чергову атаку «Шахедами» по Харкову, є руйнування.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зафіксовані такі випадки:

о 02.29 — влучання БПЛА «Шахед» в будівлю цеху. Пошкоджено скління вікон трьох багатоквартирних будинків, скління та фасад будівлі дитячого садка та два автомобілі. Постраждали три людини (гостра реакція на стрес, садна колінного суглобу);

о 05.03 — влучання двох безпілотників типу «Шахед» у дах виробничої будівлі та в складську будівлю, з подальшим загорянням.

Крім того, вночі у місті Дергачі Харківського району внаслідок влучання «Шахеда» виникло загоряння трави на площі 2,5 тис. кв. м.