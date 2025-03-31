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Последствия ударов по Харькову в ночь на 31 марта, фото: Олег Синегубов
Последствия ночных ударов по Харькову показала ОВА (ФОТО)https://racurs.ua/n205213-posledstviya-nochnyh-udarov-po-harkovu-pokazala-ova-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 31 березня, здійснили чергову атаку «Шахедами» по Харкову, є руйнування.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зафіксовані такі випадки:
- о 02.29 — влучання БПЛА «Шахед» в будівлю цеху. Пошкоджено скління вікон трьох багатоквартирних будинків, скління та фасад будівлі дитячого садка та два автомобілі. Постраждали три людини (гостра реакція на стрес, садна колінного суглобу);
- о 05.03 — влучання двох безпілотників типу «Шахед» у дах виробничої будівлі та в складську будівлю, з подальшим загорянням.
Крім того, вночі у місті Дергачі Харківського району внаслідок влучання «Шахеда» виникло загоряння трави на площі 2,5 тис. кв. м.
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