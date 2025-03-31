Швеція оголосила про свій найбільший пакет військової допомоги для України

https://racurs.ua/ua/n205225-shveciya-ogolosyla-pro-sviy-naybilshyy-paket-viyskovoyi-dopomogy-dlya-ukrayiny.html

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Швеція оголосила про свій найбільший пакет військової допомоги для України на майже 1,6 млрд дол.

Він передбачає підтримку протиповітряної оборони України, артилерії, супутникового зв’язку та морського потенціалу.

Пакет включає, серед іншого, підтримку української протиповітряної оборони, артилерії, супутникового зв’язку і морського потенціалу.

0,92 млрд доларів будуть витрачені на озброєння. Мова йде про, ймовірно, боєприпаси, а також засоби протиповітряної оборони (ППО).

0,5 млрд доларів підуть кільком фондам і коаліціям, які купуватимуть обладнання для України.

Також 50 млн доларів буде направлено на кулемети, дрібнокаліберні боєприпаси, навчальну зброю та медичні транспортні засоби для українських сил.