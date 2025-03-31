Волц у Signal обговорював не лише хуситів, але й Україну, - WSJ

https://racurs.ua/ua/n205232-radnyk-trampa-u-signal-obgovoruvav-ne-lyshe-husytiv-ale-y-ukrayinu-wsj.html

Ракурс

Радник Трампа Майк Волтц обговорював у Signal не тільки удари по хуситах, але й війну в Україні.

Про це пише WSJ.

Волтц і американські урядовці вели в Signal кілька «делікатних розмов» про військові операції. Також вони обговорювали, як досягти миру між росією та Україною. Однак джерела WSJ не уточнили, чи була в цих чатах секретна інформація.

Поки Волтц залишається на посаді, хоч і втрачає довіру Трампа. Якби новина про чат у Signal спершу зʼявилася у консервативному медіа, його б одразу звільнили.

Співрозмовники відмовилися повідомляти, чи була в цих чатах якась секретна інформація. Джерела також заявили, що Трамп зберіг посаду Волца, оскільки не хотів давати привід для критики демократам та ЗМІ.

Головред The Atlantic Джеффрі Голдберг розповів, що користувач з ніком Майк Волтц — так звуть радника Трампа з нацбезпеки — додав його в закритий чат у месенджері Signal. Там високопосадовці обговорювали авіаудари по позиціях єменських хуситів. Волтц визнав свою провину.

Дональд Трамп підтвердив дані західних ЗМІ, що Білий дім не збирається звільняти свого радника з національної безпеки, який раніше відкрито взяв на себе відповідальність за ненавмисне додавання журналіста у груповий чат, в якому обговорювалися атаки на хуситів.