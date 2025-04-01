Російські агенти планували підірвати пікап ЗСУ та будівлю ТЦК на Дніпропетровщині. Фото: СБУ

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Російські спецслужби планували два теракти у Дніпропетровській області.

Їхньою першою ціллю був пікап мобільної вогневої групи ЗСУ. Ворожі агенти мали закласти саморобний вибуховий пристрій під авто і підірвати його за допомогою виклику на телефон, що був прикріплений до вибухівки. Про це Служба безпеки України повідомила у Facebook.

У разі успішності першого теракту зловмисники мали отримати завдання підготувати вибух біля центрального входу до будівлі ТЦК у Нікопольському районі.

Зловмисників завчасно викрили та затримали після спорядження СВП у першу «ціль». Російськими агентами виявилися двоє місцевих жителів, один з яких — рецидивіст, що уже має судимість за крадіжки.

Затриманим вже повідомили про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб) ККУ. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у березні СБУ затримала російського агента, який готував вибух біля будівлі херсонського Територіального центру комплектування. Зловмисник повинен був залишити сумку з вибухівкою на вході, а росіяни планували дистанційно підірвати свого агента.