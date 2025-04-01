Польські силовики затримали у ЄС «політексперта» із пулу Медведчука

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Служба безпеки спільно зі Службою зовнішньої розвідки України та правоохоронними органами Республіки Польща провела багатоходову міжнародну спецоперацію на території ЄС.

Вперше з початку повномасштабного вторгнення за запитом СБУ в Україну передали російського агента, який працював проти нашої держави в інформаційній сфері.

Спочатку його затримали у Польщі, а зараз він знаходиться в одному із київських СІЗО.

Фігурантом справи є «політичний експерт» з медійного пулу підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука.

За матеріалами справи, зловмисник був завербований і працював одночасно на дві спецслужби країни-агресора: фсб та зовнішню розвідку рф. За вказівкою окупантів він займався дискредитацією України на міжнародній арені та працював над розхитуванням внутрішньої ситуації в країнах-партнерах нашої держави.

У 2022 році він виїхав до росії, де згодом став одним із ключових ідеологів кремлівських медійних проєктів «Другая Украина» та «Голос Європи» (Voice of Europe).

Також зловмисник був одним із частих гостей токшоу Володимира Соловйова. Тільки протягом 2023 року він 35 разів брав участь у прямих ефірах кремлівського пропагандиста, де виправдовував збройну агресію рф та поширював фейки про ситуацію в Україні.

Крім того, він організовував на території ЄС вуличні акції в інтересах кремля, де закликав до згортання міжнародної підтримки України.

Ще одним важливим напрямом підривної діяльності фігуранта були публічні заклики до підготовки замовних терактів в Україні.

Для цього псевдополітолог використовував свій телеграм-канал, на якому регулярно «репостив» чат-боти російських спецслужб, що збирають розвіддані про Сили оборони.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 436−2 та ч. 6 ст. 111−1 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників та колабораційна діяльність).

Наразі розслідування триває.