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Кабмін виділив 5,2 млрд грн на відбудову прифронтових доріг
Кабмін виділив 5,2 млрд грн на відбудову прифронтових дорігhttps://racurs.ua/ua/n205259-kabmin-vydilyv-5-2-mlrd-grn-na-vidbudovu-pryfrontovyh-dorig.htmlРакурс
Кабмін виділив 5,2 млрд грн на відбудову прифронтових доріг.
Агентству відновлення та обласним адміністраціям уряд 1 квітня виділив ці кошти для відбудови та експлуатації доріг у фронтових та прифронтових регіонах, які пріоритетно використовуються Силами безпеки та оборони.
Ми й далі працюватимемо над тим, щоб пріоритетні проекти відбудови на Київщині та в інших регіонах фінансувалися в повному обсязі, і люди якомога швидше отримали результат, — прокоментував рішення прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Дуже потрібним рішенням для забезпечення логістики Сил оборони назвав сьогоднішню постанову Кабміну паблік Deep State:
Хто хоч раз ламав автівку на донбаських дорогах, той зрозуміє. Ну або бачив черги на СТО в деяких профронтових містах. Крім того, дуже часто під час того ж контрнаступу-2023 від медиків на еваках чули відгуки про жахливі дороги, які іноді коштують життя бійців Сил оборони.