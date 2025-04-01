Кабмін виділив 5,2 млрд грн на відбудову прифронтових доріг

https://racurs.ua/ua/n205259-kabmin-vydilyv-5-2-mlrd-grn-na-vidbudovu-pryfrontovyh-dorig.html

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Кабмін виділив 5,2 млрд грн на відбудову прифронтових доріг.

Агентству відновлення та обласним адміністраціям уряд 1 квітня виділив ці кошти для відбудови та експлуатації доріг у фронтових та прифронтових регіонах, які пріоритетно використовуються Силами безпеки та оборони.

Ми й далі працюватимемо над тим, щоб пріоритетні проекти відбудови на Київщині та в інших регіонах фінансувалися в повному обсязі, і люди якомога швидше отримали результат, — прокоментував рішення прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Дуже потрібним рішенням для забезпечення логістики Сил оборони назвав сьогоднішню постанову Кабміну паблік Deep State: