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Ракурс
Кабмін виділив 5,2 млрд грн на відбудову прифронтових доріг

Кабмін виділив 5,2 млрд грн на відбудову прифронтових доріг

1 кві 2025, 19:45
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Кабмін виділив 5,2 млрд грн на відбудову прифронтових доріг.

Агентству відновлення та обласним адміністраціям уряд 1 квітня виділив ці кошти для відбудови та експлуатації доріг у фронтових та прифронтових регіонах, які пріоритетно використовуються Силами безпеки та оборони.

Ми й далі працюватимемо над тим, щоб пріоритетні проекти відбудови на Київщині та в інших регіонах фінансувалися в повному обсязі, і люди якомога швидше отримали результат, — прокоментував рішення прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Дуже потрібним рішенням для забезпечення логістики Сил оборони назвав сьогоднішню постанову Кабміну паблік Deep State:

Хто хоч раз ламав автівку на донбаських дорогах, той зрозуміє. Ну або бачив черги на СТО в деяких профронтових містах. Крім того, дуже часто під час того ж контрнаступу-2023 від медиків на еваках чули відгуки про жахливі дороги, які іноді коштують життя бійців Сил оборони.

Джерело: Ракурс


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