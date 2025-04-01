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5 бригада розмотала бронетехніку росіян і два десятки одноразових мотоциклістів
5 бригада розмотала бронетехніку росіян і два десятки одноразових мотоциклістів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n205260-5-brygada-rozmotala-bronetehniku-rosiyan-i-dva-desyatky-odnorazovyh-motocyklistiv-video.htmlРакурс
Блискучу роботу воїнів 5-ї штурмової Київської бригади, які у складних погодних умовах за щільного туману зуміли підняти дрони та відбити атаку на свої позиції, показали на відео.
Бригада розмотала як бронетехніку противника, так і два десятки одноразових мотоциклістів.
Бої відбувалися на Краматорському напрямку фронту у Донецькій області.
Ворог вирішив прориватися мотоциклами — швидко, нахрапом, у щільному тумані. Але фінал для них зрежисувала 5 штурмова бригада.
Мінус: 18 мотоциклістів, три бронемашини, два транспортних засоби. Тепер це не наступ — це історія про вершників без голови, — прокоментували відео у 5 бригаді.