5 бригада розмотала бронетехніку росіян і два десятки одноразових мотоциклістів

https://racurs.ua/ua/n205260-5-brygada-rozmotala-bronetehniku-rosiyan-i-dva-desyatky-odnorazovyh-motocyklistiv-video.html

Ракурс

Блискучу роботу воїнів 5-ї штурмової Київської бригади, які у складних погодних умовах за щільного туману зуміли підняти дрони та відбити атаку на свої позиції, показали на відео.

Бригада розмотала як бронетехніку противника, так і два десятки одноразових мотоциклістів.

Бої відбувалися на Краматорському напрямку фронту у Донецькій області.

Ворог вирішив прориватися мотоциклами — швидко, нахрапом, у щільному тумані. Але фінал для них зрежисувала 5 штурмова бригада.