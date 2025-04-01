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Ракурс
5 бригада размотала бронетехнику россиян и два десятка одноразовых мотоциклистов

5 бригада размотала бронетехнику россиян и два десятка одноразовых мотоциклистов (ВИДЕО)

1 апр 2025, 20:00
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Блискучу роботу воїнів 5-ї штурмової Київської бригади, які у складних погодних умовах за щільного туману зуміли підняти дрони та відбити атаку на свої позиції, показали на відео.

Бригада розмотала як бронетехніку противника, так і два десятки одноразових мотоциклістів.

Бої відбувалися на Краматорському напрямку фронту у Донецькій області.

Ворог вирішив прориватися мотоциклами — швидко, нахрапом, у щільному тумані. Але фінал для них зрежисувала 5 штурмова бригада.

Мінус: 18 мотоциклістів, три бронемашини, два транспортних засоби. Тепер це не наступ — це історія про вершників без голови, — прокоментували відео у 5 бригаді.

Источник: Ракурс


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