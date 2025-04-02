Члени Ради нацбезпеки Білого дому використовували особисті акаунти Gmail для ведення урядових справ

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Члени Ради нацбезпеки Білого дому, серед них і радник президента США Майк Волц, використовували особисті акаунти Gmail для ведення урядових справ.

Про це пише The Washington Post із посиланням на документи і розмови з трьома неназваними посадовцями США.

У листуванні, яке потрапило до журналістів, помічник Волца обговорював технічні деталі військових операцій і озброєння, використовуючи Gmail, хоча інші учасники розмови надсилали листи з урядових адрес. Сам Волц також отримував на особисту пошту робочі матеріали і документи.

Представник Ради нацбезпеки Браян Г’юз заявив, що не бачив доказів використання особистої пошти Волцом, як пишуть журналісти. За його словами, радник дотримується вимог, які потрібні для ведення робочого листування.

Повідомлення про те, що Волц, можливо, використав особисту поштову скриньку для робочого листування, надійшло на тлі публікацій про витік даних про удар по єменських хуситах — з листування високопосадовців США в месенджері Signal. Про витік стало відомо після того, як 24 березня головний редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг заявив, що його додали до групового чату, де чиновники обговорювали удари по Ємену.

У чаті, за словами Голдберга, було 18 осіб, включаючи віцепрезидента Джей Ді Венса, міністра оборони Піта Геґсета, спецпосланця з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа і держсекретаря Марко Рубіо.

Після розкриття інформації представникам адміністрації Трампа довелося давати пояснення, запевняючи, що в чаті не обговорювалися військові плани. Волц взяв на себе відповідальність за створення групи в Signal, але наголосив, що не додавав туди Голдберга.