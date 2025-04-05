Нові тарифи Трампа: Ізраїль, Індія та Вʼєтнам шукають винятки

https://racurs.ua/ua/n205345-novi-taryfy-trampa-izrayil-indiya-ta-v-ietnam-shukaut-vynyatky.html

Ракурс

На тлі оголошення нових мит на імпорт товарів з усього світу адміністрацією Трампа, кілька країн — серед них Ізраїль, Індія та Вʼєтнам — вже розпочали активні переговори з Білим домом.

CNN нагадує, що мита викликали хвилю критики: ринки падають, корпоративна Америка — незадоволена, Китай оголосив про заходи у відповідь.

Старший радник президента США повідомив CNN, що деякі країни хочуть укласти спеціальні угоди ще до того, як тарифи набудуть чинності.

Попри заяви про «постійне перезавантаження торгівлі», Трамп, за словами радників, залишається відкритим до переговорів.

Ці переговори можуть стати лакмусовим папірцем для розуміння: чи тарифи — лише елемент тиску, чи нова довгострокова стратегія Вашингтона.

«Ракурс» повідомляв, що 500 найбагатших людей світу зазнали найбільших дводенних втрат, коли-небудь зафіксованих Bloomberg, через оголошені тарифи Трампа: втрачено 485 млрд дол. за 3 та 4 квітня.

Реакція у США

54% американських виборців виступають проти запроваджених Трампом мит — це на 12% більше, ніж тих, хто підтримує його плани. Про це ідеться в опитуванні The Wall Street Journal.

Опитування проводилося з 27 березня по 1 квітня, коли Трамп запровадив нові мита проти Китаю і деяких товарів з Канади, Мексики та інших країн, але до того, як у середу він оголосив про широкомасштабну програму зборів майже з усіх торгових партнерів США.

Ця заява шокувала торговельних партнерів Америки і в четвер спричинила найбільший розпродаж американських акцій з перших днів пандемії Covid у 2020 році. У п’ятницю розпродаж посилився.

Дослідження показує, що три чверті виборців вважають, що мита призведуть до підвищення цін на товари, які вони купують, порівняно з 68%, які говорили так у січні.

Опитування показує, що президент, який обіцяв, що «тарифи зроблять Америку знову багатою», стикається з невдоволенням своїм економічним лідерством, особливо через зростання цін — питання, яке дошкуляло демократам на минулорічних виборах.

На 15% більше виборців негативно оцінюють боротьбу Трампа з інфляцією, ніж позитивно. Негативна оцінка його економічного управління переважає позитивну на 8%.

Це суттєва зміна порівняно з кінцем жовтня, коли виборці з різницею в 10% сказали, що вони підтримують, а не виступають проти економічних планів Трампа.

Негативне ставлення до тарифів контрастує з попередніми опитуваннями Journal, які показали, що виборці зберігають неупередженість. І в січні, і в серпні, до того, як Трамп вступив на посаду і його митна програма стала конкретною, опитування показали, що виборці помірковано підтримували імпортні збори як загальну пропозицію.

Водночас опитування показало, що політичні позиції президента США серед його електорату є стійкими. Близько 93% виборців, які голосували за нього в листопаді, позитивно оцінюють його роботу зараз, що свідчить про те, що мало хто шкодує про свій голос.

Більшість схвалює його роботу у сфері імміграції та безпеки кордонів.

Серед усіх виборців 46% схвалюють загальну роботу президента, а 51% не схвалюють — незначне погіршення порівняно з січнем, коли думки щодо роботи Трампа на посаді новообраного президента розділилися приблизно порівну.

Близько 41% виборців вважають, що країна перебуває на правильному шляху, а не рухається в неправильному напрямку. Водночас 52% вважають, що економіка стає гіршою, а не кращою — це суттєве зростання порівняно з 37%, які вважали, що економіка слабшає в січні.

Обидва зрушення пов’язані з тим, що виборці розглядають події через партійні призму: республіканці бачать покращення після перемоги Трампа, а демократи — погіршення. Це свідчить про дедалі більшу роз'єднаність та поляризацію американського суспільства.