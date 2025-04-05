У Німеччині рейтинг ХДС та правих популістів зрівнявся

https://racurs.ua/ua/n205348-u-nimechchyni-reytyng-hds-ta-pravyh-populistiv-zrivnyavsya.html

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Згідно з останніми результатами опитувань, ХДС/ХСС втратив два відсоткові пункти, тоді як «Альтернатива для Німеччини» (АдН) піднялася ще на один. Наразі обидві партії набирають по 24%.

Таким чином, за шість тижнів після парламентських виборів Фрідріх Мерц втратив 4,6% підтримки виборців.

Союз переживає драматичне падіння. Ніколи ще не було такої втрати схвалення у період між федеральними виборами та формуванням уряду. Навіть в уряді «світлофора» спочатку панувала ейфорія, — зазначив голова соціологічного інституту INSA Херман Бінкерт.

Тим часом АдН активно зростає протягом кількох тижнів і зараз досягла свого історичного максимуму. СДПН зберігає свої 16%, «Зелені» падають до 11%, «Ліві» продовжують рости та набирають 11%.

Для формування уряду необхідно понад 43% підтримки у парламенті. «Чорно-червона» коаліція ХДС/ХСС та СДПН зараз набирають лише 40%.

Після перемоги на виборах 23 лютого партія Фрідріха Мерца домоглася перегляду боргової політики ФРН. Разом із соціал-демократами та «зеленими» ХДС-ХСС змогла скасувати правило боргового гальма, змінивши Основний закон Німеччини.

Це дозволить наповнювати спеціальний інфраструктурний фонд у розмірі 500 млн євро.