На фронті загинув один із найсильніших альпіністів України Тарас Цушко

https://racurs.ua/ua/n205349-na-fronti-zagynuv-odyn-iz-naysylnishyh-alpinistiv-ukrayiny.html

Ракурс

На фронті загинув один із найсильніших альпіністів України Тарас Цушко.

Про це повідомила Федерація альпінізму і скелелазіння України.

Три роки тому Тарас добровольцем пішов захищати нашу Батьківщину. Він був одним із найсильніших альпіністів України, членом збірної команди країни, багаторазовим чемпіоном України та СНД у скельному, технічному та зимовому класах сходжень.

Здійснив низку найскладніших першопроходжень на стіни піків Ак-су, Слєсова, Одеси, Асана, Бодхани та інші. Багато років працював інструктором альпінізму на навчально-тренувальних зборах у горах Кавказу та Паміро-Алая.