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Ракурс
На фронте погиб один из сильнейших альпинистов Украины Тарас Цушко

На фронте погиб один из сильнейших альпинистов Украины

5 апр 2025, 13:24
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На фронті загинув один із найсильніших альпіністів України Тарас Цушко.

Про це повідомила Федерація альпінізму і скелелазіння України.

Три роки тому Тарас добровольцем пішов захищати нашу Батьківщину. Він був одним із найсильніших альпіністів України, членом збірної команди країни, багаторазовим чемпіоном України та СНД у скельному, технічному та зимовому класах сходжень.

Здійснив низку найскладніших першопроходжень на стіни піків Ак-су, Слєсова, Одеси, Асана, Бодхани та інші. Багато років працював інструктором альпінізму на навчально-тренувальних зборах у горах Кавказу та Паміро-Алая.

Тарас був доброзичливим, чуйним та надійним другом для всіх альпіністів Одеси. Він мріяв про відродження одеського альпінізму високих досягнень після закінчення війни, — ідеться в дописі.

Источник: Ракурс


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