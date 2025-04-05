Наслідки ДТП на Львівщині, фото: ДСНС

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На Львівщині у Яворівському районі внаслідок зіткнення мікроавтобуса та вантажівки загинули двоє людей, ще двох осіб травмовано.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Львівщини.

Зазначається, що повідомлення про ДТП поблизу міста Судова Вишня Яворівського району надійшло до рятувальників сьогодні, 5 квітня, о 06.58. На момент прибуття надзвичайників у салоні мікроавтобусі перебували затиснуті люди, які потребували допомоги.

За допомогою спеціального інструменту рятувальники зрізали дах і двері мікроавтобуса та деблокували з понівеченого транспортного засобу двох травмованих (пасажирку та водія), яких у важкому стані передали медикам. Також рятувальники вивільнили тіла двох загиблих пасажирів, — розповіли у ДСНС.

Причини та обставини ДТП встановлюють правоохоронці.