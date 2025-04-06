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Карпати знову вкрило снігом, скріншот відео
Зима повернулася — як змінилися Карпати за добу, показали прикордонники (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n205375-zyma-povernulasya-yak-zminylysya-karpaty-za-dobu-pokazaly-prykordonnyky-video.htmlРакурс
У багатьох регіонах України різко знизилася температура та випав сніг.
Зокрема, це стосується і Карпат. Прес-служба ДПСУ сьогодні, 6 квітня, опублікувала відео, котре показує, як гори «змінюють декорації швидше, ніж обіцяють прогнози погоди».
Ще вчора прикордонники натрапили на двох ведмежат, які мирно вовтузились у траві під теплим сонцем. Класична карпатська ідилія. Та вже вночі — сніг, сильний вітер і десятиградусний мороз. Гори в цьому регіоні все ж вміють дивувати, — зазначається в описі відео.
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