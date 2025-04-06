У багатьох регіонах України різко знизилася температура та випав сніг.

Зокрема, це стосується і Карпат. Прес-служба ДПСУ сьогодні, 6 квітня, опублікувала відео, котре показує, як гори «змінюють декорації швидше, ніж обіцяють прогнози погоди».

Ще вчора прикордонники натрапили на двох ведмежат, які мирно вовтузились у траві під теплим сонцем. Класична карпатська ідилія. Та вже вночі — сніг, сильний вітер і десятиградусний мороз. Гори в цьому регіоні все ж вміють дивувати, — зазначається в описі відео.