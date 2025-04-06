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Ракурс
Карпати знову вкрило снігом, скріншот відео

Зима повернулася — як змінилися Карпати за добу, показали прикордонники (ВІДЕО)

6 кві 2025, 14:03
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У багатьох регіонах України різко знизилася температура та випав сніг.

Зокрема, це стосується і Карпат. Прес-служба ДПСУ сьогодні, 6 квітня, опублікувала відео, котре показує, як гори «змінюють декорації швидше, ніж обіцяють прогнози погоди».

Ще вчора прикордонники натрапили на двох ведмежат, які мирно вовтузились у траві під теплим сонцем. Класична карпатська ідилія. Та вже вночі — сніг, сильний вітер і десятиградусний мороз. Гори в цьому регіоні все ж вміють дивувати, — зазначається в описі відео.

Джерело: Ракурс


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