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У багатьох регіонах України різко знизилася температура та випав сніг.
Зокрема, це стосується і Карпат. Прес-служба ДПСУ сьогодні, 6 квітня, опублікувала відео, котре показує, як гори «змінюють декорації швидше, ніж обіцяють прогнози погоди».
Ще вчора прикордонники натрапили на двох ведмежат, які мирно вовтузились у траві під теплим сонцем. Класична карпатська ідилія. Та вже вночі — сніг, сильний вітер і десятиградусний мороз. Гори в цьому регіоні все ж вміють дивувати, — зазначається в описі відео.
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