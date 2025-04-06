Карта: DeepState

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Росіяни заявили про окупацію Басівка Сумської області.

Підрозділи угруповання окупаційних військ «Північ» нібито захопили цей населений пункт. Захоплення Басівки начебто порушить постачання ЗСУ, які залишаються в Курській області рф. Відповідну заяву у неділю, 6 квітня, оприлюднило Міністерство оборони росії, передає російське агентство ТАСС.

Інформацію про це спростували в Державної прикордонної служби України. Як інформують «Суспільне» та «РБК-Україна» з посиланням на речника ДПСУ Андрія Демченка, ворог продовжує свою дезінформаційну кампанію стосовно захоплення населених пунктів в Сумській області чи прориву кордону.

Він наголосив, що окупанти не припиняють тактики використання малих штурмових груп, для того, щоб вони перейшли кордон з Україною. Такі групи ворога мають на меті накопичити сили та розширити зону боїв по українській території.

Це фіксується і по напрямку населеного пункту Новеньке-Басівка. Водночас ці малі штурмові групи максимально знищуються підрозділами Сил оборони, — зазначив Демченко.

На карті DeepState Басівка позначене як «сіра зона».

Нагадаємо, 27 березня президент Володимир Зеленський заявив, що російська федерація намагається виграти час і готується до нового наступу, зокрема в Сумській і Харківській областях. Українська розвідка має відповідні підтвердження і цими даними Київ вже поділився з країнами-партнерами.

Джерела: «Суспільне», «РБК-Україна»