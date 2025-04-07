Деталі з Індії вперше виявили у російській зброї. Фото:

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Ракурс

Вперше у російській зброї виявили деталі з Індії.

Українська воєнна розвідка оприлюднили інформацію щодо майже 200 нових деталей і компонентів, які застосовуються у шести типах зброї рф. Такі деталі знайшли у CRP-антені російського БпЛА «Шахед», північнокорейській балістичній ракеті KN-24, комп’ютері з ракети Х-47 «Кинджал», а також дронах «Supercam S350», «Гербер» та Zala. Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України 7 квітня повідомило у Telegram.

Два чіпи зі США знайшли у «Герані-2» й це свідчить про намагання країни-агресора зменшити залежність від компонентів країн, які запровадили санкції проти неї.

А в «Шахедах», які рф запускала по Україні в цьому році, знайшли нові завадозахищені антени з маркуванням китайською мовою. В одній із таких антен із 15 компонентів лише два — виробництва американських компаній Texas Instruments та Linear Technologies.

Більшість інших деталей вироблені в КНР — трансивери, генератори, перетворювачі сигналів та інші мікросхеми.

Крім того, вперше у російській зброї виявили індійську деталь — тактовий буфер від Aura Semiconductor.

Нагадаємо, у січні стало відомо, що росія почала запускати по Україні БпЛА «Шахед» з новою «начинкою». У цих ударних дронах ворог збільшив бойову частину до 90 кг, яка містить металеві елементи — шрапнель.