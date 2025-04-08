Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n205426-pivnichni-koreyci-vouvaly-na-kurskomu-napryamku-kytayci-vouut-na-terytoriyi-ukrayiny-zelenskyy.html

Ракурс

На Донеччині українські військові взяли в полон в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії

Українські військові на Донеччині взяли в полон в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії.

Про це сьогодні, 8 квітня, повідомила прес-служба Офісу президента. Крім того, президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі опублікував відповідне відео.

Є документи цих полонених, банківські картки, особисті дані. Маємо інформацію про те, що таких громадян Китаю в підрозділах окупанта значно більше, ніж двоє. Зараз зʼясовуємо всі факти, — зазначив Зеленський.

Я доручив міністру закордонних справ України негайно звʼязатися з Пекіном і зʼясувати, як Китай збирається на це реагувати, — додав він.

Зеленський наголошує, що залучення росією ще й прямо чи опосередковано Китаю в цю війну у Європі — це чіткий сигнал, що російський диктатор володимир путін «збирається робити що завгодно, окрім завершення війни»:

Він шукає, як воювати далі. На це точно потрібна реакція. Реакція Сполучених Штатів, Європи та всіх у світі, хто хоче, щоб був мир.

Полонені громадяни Китаю перебувають у СБУ. Тривають відповідні слідчі та оперативні дії.

Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ наголосив на відмінності цієї ситуації із відомим раніше випадками задіяння росією північнокорейських військових.