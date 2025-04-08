Северные корейцы воевали на Курском направлении, китайцы воюют на территории Украины — Зеленскийhttps://racurs.ua/n205426-severnye-koreycy-voevali-na-kurskom-napravlenii-kitaycy-vouut-na-territorii-ukrainy-zelenskiy.htmlРакурс
Українські військові на Донеччині взяли в полон в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії.
Про це сьогодні, 8 квітня, повідомила прес-служба Офісу президента. Крім того, президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі опублікував відповідне відео.
Є документи цих полонених, банківські картки, особисті дані. Маємо інформацію про те, що таких громадян Китаю в підрозділах окупанта значно більше, ніж двоє. Зараз зʼясовуємо всі факти, — зазначив Зеленський.
Я доручив міністру закордонних справ України негайно звʼязатися з Пекіном і зʼясувати, як Китай збирається на це реагувати, — додав він.
Зеленський наголошує, що залучення росією ще й прямо чи опосередковано Китаю в цю війну у Європі — це чіткий сигнал, що російський диктатор володимир путін «збирається робити що завгодно, окрім завершення війни»:
Він шукає, як воювати далі. На це точно потрібна реакція. Реакція Сполучених Штатів, Європи та всіх у світі, хто хоче, щоб був мир.
Полонені громадяни Китаю перебувають у СБУ. Тривають відповідні слідчі та оперативні дії.
Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ наголосив на відмінності цієї ситуації із відомим раніше випадками задіяння росією північнокорейських військових.
Це ще одна країна, яка військово підтримує вторгнення Росії в Україну. Це ще одна після Ірану та військових Північної Кореї. Але є різниця: північні корейці на Курському напрямку воювали проти нас, китайці воюють на території України. Думаю, що це важливий момент, який нам треба обговорювати з партнерами, — цитує Зеленського Офіс президента.