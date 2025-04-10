ВРП звільнила суддю Київського апеляційного суду Глиняного

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10 квітня Вища рада правосуддя (ВРП) вирішила звільнити ВІктора Глиняного з посади судді Київського апеляційного суду на підставі п. 3 ч. 6 ст. 126 Конституції України.

Реалізація зазначеної процедури здійснювалася на підставі подання Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, яка вирішила притягнути суддю Київського апеляційного суду Віктора Глиняного до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення судді з посади, — ідеться у повідомленні ВРП.

Вищий антикорупційний суд у березні 2025 року перейшов до розгляду по суті справи щодо чотирьох суддів Київського апеляційного суду Сливи, Глиняного, Паленика та Дзюбіна, яких обвинувачують в отриманні хабаря у 35 тис. дол.

За матеріалами слідства, троє суддів скасували арешт на два повітряні судна ПрАТ «Авіакомпанія Константа». Один суддя був посередником між ними та нібито колишньою працівницею цього ж суду.

У жовтні 2024 року Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя притягнула суддів Київського апеляційного суду В’ячеслава Дзюбіна, Юрія Сливу, Ігоря Паленика і Віктора Глиняного до дисциплінарної відповідальності та внесла подання про їхнє звільнення з посади.

Це рішення підтримали четверо з чотирьох членів Палати ВРП, які мали право голосу. Остаточно рішення має ухвалити ВРП у повному складі. До того моменту всі четверо суддів тимчасово відсторонені від здійснення правосуддя.

Під час засідання Палати захисники Сливи та Глиняного закликали дочекатись вироку суду у кримінальній справі.

Суддя Слива пояснював, що не знав, що у пакеті, який виявили детективи НАБУ, були гроші, а не кава. На запитання головуючого, чи часто він носить пакети з кавою у кишенях, відповів, що «дуже поспішав, барсетка була у машині, тому поклав пакет у кишеню куртки».

Нагадаємо, всі четверо суддів є обвинуваченими у справі НАБУ, де фігурує хабар в 35 тисяч доларів.

Суддя Дзюбін нібито мав роль посередника і за свої послуги залишив собі 10 тисяч доларів. Їх знайшли за місцем проживання судді.

Іншу частину у 25 тисяч доларів нібито мали розділити між собою троє суддів з колегії. Дзюбін нібито поклав їх у коробку з-під віскі і передав судді Паленику. Пізніше під час обшуку квартири Паленика детективи знайшли 24 800 доларів.

Слідство вважає, що він залишив собі ці грошові кошти, натомість взяв 16 600 доларів іншими купюрами, щоб передати двом колегам — Глиняному і Сливі.

За даними слідства, Паленик передав гроші Глиняному в брошурі інтернет-провайдера. А от судді Сливі Паленик нібито передав гроші в пакеті з-під кави.