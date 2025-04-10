Швеція придбає польські безпілотники для України. Фото:

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Швеція придбає польські безпілотники для Сил оборони України.

Закупівля БпЛА відбудеться в межах нової військової допомоги. Таку заяву зробив міністр оборони Швеції Пол Йонсон після того, як побував в офісі польського виробника дронів WB Group. Він наголосив, що співпраця між шведською та польською збройовою промисловістю динамічно розвиватиметься. Про це повідомило польське видання Defence24.

Я відвідав WB Group, і ви маєте справді вражаючі можливості у сфері безпілотників, ви дуже інноваційні. Але ми повинні мати більш збалансовані відносини щодо закупівель зброї між Польщею та Швецією, тому в нашому останньому пакеті допомоги Україні ми зарезервували деякі кошти для закупівель у польській оборонній промисловості, — розповів шведський міністр в інтерв’ю виданню Rzeczpospolitej.

Наразі невідомо, які БпЛА будуть замовлені у польської компанії й у якій кількості.

Як відомо, бійці Сил оборони України вже мають досвід застосування на полі бою польських ударних дронів Warmate, а також і розвідувальних FlyEye виробництва WB Group.

Нагадаємо, 31 березня Швеція оголосила про свій найбільший пакет військової допомоги для України на майже 1,6 млрд дол., який передбачає підтримку протиповітряної оборони України, артилерії, супутникового зв’язку та морського потенціалу.

Джерела: Rzeczpospolitej, Defence24