Кабмін ухвалив рішення про пільгові ціни на газ для виробників тепла

https://racurs.ua/ua/n205498-kabmin-uhvalyv-rishennya-pro-pilgovi-ciny-na-gaz-dlya-vyrobnykiv-tepla.html

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Кабмін продовжив дію пільгових цін на газ для виробників тепла до кінця жовтня.

Уряд 11 березня продовжив дію Положення про покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на суб'єктів ринку природного газу в частині тарифів на паливо для виробників тепла до 31 жовтня 2025 року.

Тобто підприємства, які забезпечують будинки теплом і гарячою водою, далі купуватимуть газ за зниженими цінами як для потреб населення, так і для шкіл, садків, лікарень тощо.

У березні уряд продовжив пільгові ціни на газ для населення, тому тарифи на тепло, гарячу воду й газ не зміняться.