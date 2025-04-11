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Ракурс
Принцу Гаррі в Україні подарували великодній кошик, у якому є паска з борошна з розмінованих полів

Принцу Гаррі в Україні подарували великодній кошик, у якому є паска з борошна з розмінованих полів

11 кві 2025, 21:22
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Принцу Гаррі в Україні подарували великодній кошик, у якому є паска з борошна з розмінованих полів.

Паски пекли бабусі з Сумщини, а писанки зробила мама парамедикині Ірини Цибух, яка загинула торік на Харківщині. Про це в мережі Х повідомила Юлія Свириденко, міністерка економіки.

Говорила з ним [принцом] про програму розмінування, для нього це теж цікава тема, бо принцеса Діана в Анголі проходила між замінованих полів, і тоді світ побачив цю проблему, — розповіла міністерка економіки.

10 квітня принц Гаррі відвідав Україну з неанонсованим візитом та зустрівся з ветеранами, які відновлюються після поранень.

Принц побував у клініці Superhumans Center у Львові, а також зустрівся з міністеркою у справах ветеранів України Наталією Калмиковою. Про візит стало відомо після того, як принц поїхав з України.

Джерело: Ракурс


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