Дональд Трамп розчарований росією і Україною у переговорах. Фото:

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Президента США Дональда Трампа розчарували дії України та рф.

Американський президент розчарований і українською, і російськими сторонами у переговорах для завершення війни. При цьому у Сполучених Штатах Америки вважають, що мають «важелі впливу» в переговорах і збираються використати ці важелі. Про це речник Білого дому Керолайн Левітт заявила на брифінгу.

Я думаю, що президент чітко дав зрозуміти, що він постійно розчарований обома сторонами цього конфлікту, і він хоче, щоб ці бойові дії закінчилися, він хоче, щоб війна закінчилася, — зазначила вона.

Левітт додала, що перебування спецпосланця США Стіва Віткоффа в росії для переговорів з російським диктатором володимиром путіним є важливим етапом дипломатичного процесу, спрямованого на припинення війни та укладення остаточного мирного договору між воюючими державами.

Нагадаємо, що у Саудівській Аравії пройшло два раунди переговори України і США, а також делегацій Сполучених Штатів та рф. Остання зустріч відбулася 23−24 березня.

Тоді делегації за посередництва США обговорили безпеку цивільного судноплавства у Чорному морі, а також припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Україна погодилася на пропозицію Штатів щодо перемир’я, але росія досі не дала чіткої відповіді, водночас висуваючи вимоги. Фактично росія не дотримується перемир’я, бо щодня атакує Україну безпілотниками.