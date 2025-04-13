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Російські «шахеди» вчергове атакували Київщину, фото: «Сили оборони півдня України»
На Київщині через атаку російських безпілотників горів ангар — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n205535-na-kyyivschyni-cherez-ataku-rosiyskyh-bezpilotnykiv-goriv-angar-ova.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 13 квітня, вчергове атакували безпілотниками Київщину.
Про це повідомляє прес-служба Київської ОВА.
Зазначається, що в області є збиті внаслідок роботи ППО ворожі цілі. Влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає.
Водночас у Фастівському районі унаслідок ворожої атаки сталося загорання покрівлі ангару. Пожежа ліквідована.
Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.
Повітряні сили ЗСУ у своєму Telegram-каналі повідомляють, що в ніч на сьогодні ворог атакував Україну загалом 55 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів, запущеними з напрямків російських Орла, Курська та Приморсько-Ахтарська.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.
Станом на 08.30:
- підтверджено збиття 43 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні та в центрі країни;
- 12 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).