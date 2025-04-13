Российские «шахеды» в очередной раз атаковали Киевщину, фото: «Силы обороны юга Украины»

https://racurs.ua/n205535-v-kievskoy-oblasti-iz-za-ataki-rossiyskih-bespilotnikov-gorel-angar-ova.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 13 квітня, вчергове атакували безпілотниками Київщину.

Про це повідомляє прес-служба Київської ОВА.

Зазначається, що в області є збиті внаслідок роботи ППО ворожі цілі. Влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає.

Водночас у Фастівському районі унаслідок ворожої атаки сталося загорання покрівлі ангару. Пожежа ліквідована.

Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.

Повітряні сили ЗСУ у своєму Telegram-каналі повідомляють, що в ніч на сьогодні ворог атакував Україну загалом 55 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів, запущеними з напрямків російських Орла, Курська та Приморсько-Ахтарська.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.

Станом на 08.30: