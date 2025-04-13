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Ракурс
Российские «шахеды» в очередной раз атаковали Киевщину, фото: «Силы обороны юга Украины»

В Киевской области из-за атаки российских беспилотников горел ангар — ОВА

13 апр 2025, 09:39
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 13 квітня, вчергове атакували безпілотниками Київщину.

Про це повідомляє прес-служба Київської ОВА.

Зазначається, що в області є збиті внаслідок роботи ППО ворожі цілі. Влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає.

Водночас у Фастівському районі унаслідок ворожої атаки сталося загорання покрівлі ангару. Пожежа ліквідована.

Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.

Повітряні сили ЗСУ у своєму Telegram-каналі повідомляють, що в ніч на сьогодні ворог атакував Україну загалом 55 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів, запущеними з напрямків російських Орла, Курська та Приморсько-Ахтарська.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.

Станом на 08.30:

  • підтверджено збиття 43 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні та в центрі країни;
  • 12 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Источник: Ракурс


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