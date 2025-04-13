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Ракурс
Рашисти завдали нового ракетного удару по Сумах, карта: Google Maps

Рашисти вдарили ракетою по Сумах, багато загиблих — мер

13 кві 2025, 11:16
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Російські загарбники сьогодні, 13 квітня, завдали ракетного удару по Сумах, є загиблі.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив виконувач обов’язків міського голови Артем Кобзар.

Сьогодні внаслідок удару ракети є багато загиблих, — зазначив Кобзар.

Ворог знову вдарив по мирному населенню, — додав він.

Деталей Кобзар не навів.

Видання «Суспільне» повідомляє, що сьогодні вранці у місті чули два вибухи. За інформацією видання, поранено дитину та дорослих. Є важкопоранені люди. Також відомо про пошкодження будівель.

Джерело: Артем Кобзар, «Суспільне»


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