Рашисти завдали нового ракетного удару по Сумах, карта: Google Maps

https://racurs.ua/ua/n205538-rashysty-vdaryly-raketou-po-sumah-bagato-zagyblyh-mer.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 13 квітня, завдали ракетного удару по Сумах, є загиблі.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив виконувач обов’язків міського голови Артем Кобзар.

Сьогодні внаслідок удару ракети є багато загиблих, — зазначив Кобзар.

Ворог знову вдарив по мирному населенню, — додав він.

Деталей Кобзар не навів.

Видання «Суспільне» повідомляє, що сьогодні вранці у місті чули два вибухи. За інформацією видання, поранено дитину та дорослих. Є важкопоранені люди. Також відомо про пошкодження будівель.

Джерело: Артем Кобзар, «Суспільне»