Росіяни завдали авіаудару по селу на Донеччині, є загибла та поранені

Росіяни завдали авіаудару по селу на Донеччині. Фото: ОВА

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Російська окупаційна армія продовжує стирати з лиця землі населені пункти на Донбасі.

У неділю, 13 квітня, ворог завдав авіаудару по селу Новохатське Волноваського району. Внаслідок обстрілу загинула жінка, також є поранені. Про це Донецька обласна прокуратура повідомила у Telegram.

Попередньо встановлено, що росіяни застосували «УМПБ Д-30 СН», а в зоні ураження опинилася центральна частина села.

Загинула 67-річна жінка, яка на момент удару їхала вулицею на велосипеді. Осколкові поранення рук та контузії діагностували у чоловіків 51 та 58 років та 87-річної пенсіонерки.

Слідчі розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 13 квітня російська армія вдарила по Херсону з артилерії. Унаслідок атаки загинула 62-річна жінка, а вибухової травми та осколкових поранень зазнав 47-річний чоловік.

Також загарбники пошкодили дитячий медичний заклад у місті. Постраждалих там немає, бо діти з батьками та медиками перебували в укритті.