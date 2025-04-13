Голова Сумської ОВА організував сьогодні нагородження 117-ї бригади в центрі Сум. Фото: ДСНС

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Сумська ОВА організувала нагородження військових у центрі Сум на 13 квітня.

Міський голова Конотопа Артем Семеніхін звинуватив очільника Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха в організації в місті нагородження військових 117-ї бригади. Про це мер заявив у відео, яке опублікував у Facebook.

Посадовець наголосив, що внаслідок російського удару по місту постраждали лише цивільні, а жоден з військових не зазнав ушкоджень, бо нагородження відбувалось в укритті.

Сьогодні раніше міський голова Конотопа Артем Семеніхін закликав голову Сумської ОВА Володимира Артюха та начальника обласного управління СБУ Олега Красношапку скласти свої повноваження і назвав цих двох посадовців «співучасниками цього злочину московитів».

Нагадаємо, 13 квітня розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад Збройних сил рф з території Воронезької та Курської областей атакували Суми двома балістичними ракетами типу «Іскандер-М"/KN-23. Друга балістична ракета, імовірно, містила осколкові елементи й вибухнула в повітрі. Більшість людей загинули саме від цих уражуючих елементів.

Наразі відомо про 34 загиблих внаслідок російського обстрілу Сум, двоє з яких — діти. Ще 117 людей зазнали поранень.