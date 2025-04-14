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Ракурс
Наслідки російського ракетного удару по Сумах 14 квітня, скріншот відео

Перші хвилини після ракетного удару по Сумах показала поліція (ВІДЕО)

14 кві 2025, 09:53
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Нацполіція опублікувала відео, котре показує надання поліцейськими допомоги постраждалим у перші хвилини після російського ракетного удару по центру міста Суми вчора, 13 квітня.

Ракетний удар по мирних Сумах — ще один болючий шрам на серці нашої країни. росія знову принесла смерть. Загинули невинні люди, серед них — діти, — наголошують у поліції. — Патрульні разом з іншими службами були там — серед руїн, диму, сліз та болю… Допомагали постраждалим, рятували тих, кого ще можна було врятувати.

Сумська міська рада у своєму Telegram-каналі повідомляє про 34 загиблих, серед них двоє дітей.

Зазначається, що за допомогою звернулося 108 людей — 95 дорослих та 13 дітей. На стаціонарному лікуванні перебувають 39 осіб, зокрема, дев’ятеро дітей. Стан восьми постраждалих — важкий, ще двох — дуже важкий. Одна жінка померла у лікарні.

Джерело: Ракурс


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