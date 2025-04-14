Втрати російської армії з початку року підрахувала розвідка Британії

Рашисти з початку 2025 року втратили понад 100 тис. військових, фото: російські ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n205569-vtraty-rosiyskoyi-armiyi-z-pochatku-roku-pidrahuvala-rozvidka-brytaniyi.html

Ракурс

Російська армія з початку 2025 року, ймовірно, втратила приблизно 138 тис. осіб (убитими та пораненими).

Про це сьогодні, 14 квітня, повідомляє Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що, згідно з даними українського Генштабу, у березні 2025 року середньодобові втрати росіян становили приблизно 1 тис. 300 осіб. Цей показник зріс з 1250 у лютому 2025 року, але залишається нижчим за дуже високі щоденні показники майже 1 тис. 600 наприкінці 2024 року.

Зростання кількості втрат тривало до початку квітня 2025 року, і це, ймовірно, є результатом посилення російських атак уздовж лінії фронту. Російські війська, ймовірно, намагаються відновити лінію фронту після періоду менших атак у перші місяці року, — вважають в Міноборони Британії.

Зазначається, що попри на відносно статичну лінію фронту, зареєстровані втрати росіян у 2025 році залишаються значно вищими, ніж у порівнянні з весною 2024 року, коли зареєстровані щоденні втрати росіян постійно були нижче 1 тис. осіб.

У Міноборони Британії додали, що з моменту вторгнення в Україну росія, ймовірно, зазнала понад 920 тисяч загальних втрат.