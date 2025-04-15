ЗСУ спалили три колони російської техніки. Фото: Генштаб

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Російська армія зазнала нищівних втрат на одному з напрямків фронту.

Упродовж одного дня на передовій воїни 3-го механізованого батальйону ЗСУ знищилипід час боїв три колони техніки та десятки мотоциклістів російської федерації. Про це окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького повідомила у Facebook.

Атака противника почалася з того, що росіяни намагалися здійснити стрімкий прорив на мотоциклах, однак цей двоколісний транспорт та загарбників уразили українські FPV-дрони. Далі командування рф кинуло у напрямку позицій Сил оборони одразу три механізовані колони, укомплектовані піхотою.

Зазначається, що було спалено близько 20 мотоциклів та щонайменше 20 одиниць ворожої техніки, включно з танками, бойовими машинами піхоти та МТЛБ. Загальні втрати противника оцінюють до 200 піхотинців.

Нагадаємо, на одному з напрямків Запорізької області росіяни здійснили спробу масштабну спробу прориву. Ворог кинув в атаку три танки, 18 БМП, 41 мотоцикл та МТ-ЛБ.

Протистояли ворогу бою, що тривав від самого ранку й до вечора, бійці Національної гвардії й інших підрозділів Сил оборони. Штурм противника було зупинено, а росіяни втратили дві бойові машини піхоти й одну МТ-ЛБ. Шестеро окупантів перетворилися на «вантаж 200», ще 11 дістали поранення.