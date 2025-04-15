Сили оборони уразили розташування ракетної бригади рф, яка вдарила по Сумах

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Сили оборони України уразили пункт постійної дислокації (ППД) 448-ї ракетної бригади армії рф на Курщині, яка у Вербну неділю завдала ракетного удару по місту Суми.

Пр це 15 квітня повідомили у Генштабі ЗСУ.

Підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій ЗС України, Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, атакували низку об'єктів в Курській області, пов’язаних з воєнними злочинцями, які причетні до ракетного удару по місту Суми 13 квітня 2025 року та до інших воєнних злочинів проти народу України.

Уражено пункт постійної дислокації 448 ракетної бригади російських окупантів, зафіксовано вторинну детонацію боєприпасів. Результати удару уточнюються.