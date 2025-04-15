У Києві на дітей у торговому центрі впало скло з вітрини

https://racurs.ua/ua/n205605-u-kyievi-na-ditey-u-torgovomu-centri-vpalo-sklo-z-vitryny.html

Ракурс

В Оболонському районі міста Києва в одному із торгових центрів трапився нещасний випадок. Двоє дітей сперлись на скло, внаслідок чого воно тріснуло та впало на них.

Про це повідомила прес-служба поліції Києва.

Відомо, що інцидент відбувся 14 квітня близько 19:15. Як зʼясували правоохоронці, хлопець та дівчина, прогулюючись по ТЦ, сіли на підлогу біля одного з магазинів, спершись на скло.

За даними правоохоронців, 12-річна дівчинка отримала тілесні ушкодження, попередньо, у вигляді забою мʼяких тканин тім’яної ділянки голови та задньої поверхні шиї та спини. Наразі дитина перебуває в лікарні, де проходить додаткове обстеження. Хлопець, який був з нею, не постраждав.

Подія зареєстрована до Єдиного обліку заяв та повідомлень Оболонського управління поліції. За вказаним фактом триває перевірка.