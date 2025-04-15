Рада спростила механізм списання військового майна

https://racurs.ua/ua/n205606-rada-sprostyla-mehanizm-spysannya-viyskovogo-mayna.html

Ракурс

Рада спростила механізм списання військового майна.

Нардепи 15 квітня в цілому ухвалили законопроєкт № 12373.

За проголосував 321 парламентар. Цей законопроєкт спростить списання військового майна, яке стало непридатним під час воєнного стану, а також якщо його знищили або пошкодили в ході бойових дій.

Він спрощує процедуру списання майна, яке набуло непридатного стану, було знищене чи пошкоджене під час воєнного стану. Це розвантажить командирів військових частин, які більше часу приділятимуть підготовці і реалізації саме бойових завдань, що є пріоритетом під час війни, — констатується у пояснювальній записці до законопроєкту.

Тепер усе військове майно (крім стрілецької зброї та нерухомості) можна списати без погоджень з вищим керівництвом чи правоохоронцями — якщо його загальна вартість не перевищує 100 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1,7 млн грн).

Якщо вартість військового майна, яке списують в одному акті, перевищує 100 тисяч неоподатковуваних мінімумів, то такий акт має затвердити командувач або інший керівник, якому підпорядковується військова частина, що списує це майно.

Службове розслідування, яке має з’ясувати, чому військове майно було знищене, втрачене, пошкоджене, зіпсоване, стало менш цінним тощо, не проводитимуть, якщо шкода виникла через дії ворога або під час виконання бойового чи спеціального завдання.