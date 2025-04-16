Екс-заступнику голови Офісу президента оголосили нову підозру

НАБУ повідомило про підозру колишньому заступнику керівника Офісу президента, фото: NewsOne

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Ракурс

Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро повідомили колишньому заступнику керівника Офісу президента нову підозру в легалізації незаконно набутих активів.

Про це сьогодні, 16 квітня, повідомила прес-служба САП.

У межах досудового розслідування встановлено, що:

у 2019−2021 роках високопосадовець легалізував незаконно набуті кошти шляхом будівництва приватних будинків загальною площею понад 300 кв. м, розташованих в рекреаційній зоні на території Одеської області;

з’ясовано, що він звернувся до бенефіціара товариства, яке володіло землею на березі моря, та передав майже 6,5 млн грн для зведення об'єктів. Попри те, що фактично указаними об'єктами користувався високопосадовець, право власності на них було оформлено на товариство, а вже після повідомлення йому про підозру переоформлено на довірену особу.

Крім того, у САП зазначають, що:

у 2022 році до топ-посадовця звернувся власник будівельної компанії із проханням посприяти ухваленню Антимонопольним комітетом України рішення про скасування результатів тендеру, у якому перемогло інше товариство, та забезпечити перемогу саме його компанії. За це він пообіцяв високопосадовцю надати послуги та роботи для зведення одного з будинків на узбережжі на загальну суму 100 тис. дол. США;

високопосадовець погодився на висунуту пропозицію та, використавши своє службове становище, виконав узяті зобов’язання. Антимонопольний комітет України ж згодом ухвалив «потрібне» рішення.

На сьогодні колишньому Заступнику керівника Офісу президента України інкриміновано одержання неправомірної вигоди в розмірі 100 тис. дол. США та легалізацію незаконно набутих коштів, тобто вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 368−5, ч. ч. 1, 2 ст. 209 та ч. 4 ст. 368 КК України. Власнику будівельної компанії повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 369 КК України, — розповіли у САП.

Досудове розслідування у справі триває, встановлюються інші особи, ймовірно причетні до скоєння злочину.

Ім’я посадовця у САП не називають. За інформацією Telegram-каналі NABU Daily, йдеться про Андрія Смирнова.

Нагадаємо, у травні 2024 року НАБУ і САП повідомили про підозру Смирнову у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн. 28 травня Антикорупційний суд йому запобіжний захід у вигляді 10 млн грн застави, а наприкінці травня стало відомо, що заставу за нього внесли.