Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти знову розстріляли українського військового, фото: Донецька обласна прокуратура

Рашисти розстріляли полоненого військового на Донеччині (ФОТО)

16 кві 2025, 18:59
999

На Донеччині у Волноваському районі російські окупанти розстріляли беззбройного українського військового.

Подія сталася 11 квітня неподалік селища Роздольне. Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

За оперативними даними, 11 квітня 2025 року троє військовослужбовців ЗСУ виконували службово-бойові завдання на позиції неподалік селища Роздольне Волноваського району. Під час штурмових дій окупанти взяли їх у полон. Одного з беззбройних українських військових представники армії держави-агресора розстріляли з автоматичної зброї, — вказано в повідомленні.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину осіб з числа військовослужбовців рф.

Вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин, — наголошують у прокуратурі.

Рашисти знову розстріляли українського військового, фото: Донецька обласна прокуратура

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів