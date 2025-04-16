Рашисти знову розстріляли українського військового, фото: Донецька обласна прокуратура

https://racurs.ua/ua/n205625-rashysty-rozstrilyaly-polonenogo-viyskovogo-na-donechchyni-foto.html

Ракурс

На Донеччині у Волноваському районі російські окупанти розстріляли беззбройного українського військового.

Подія сталася 11 квітня неподалік селища Роздольне. Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

За оперативними даними, 11 квітня 2025 року троє військовослужбовців ЗСУ виконували службово-бойові завдання на позиції неподалік селища Роздольне Волноваського району. Під час штурмових дій окупанти взяли їх у полон. Одного з беззбройних українських військових представники армії держави-агресора розстріляли з автоматичної зброї, — вказано в повідомленні.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину осіб з числа військовослужбовців рф.