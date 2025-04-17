Дональд Трамп, фото: RawPixel

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Президент США Дональд Трамп впродовж «цього тижня» очікує почути від російської сторони відповідь на пропозицію Вашингтона щодо припинення вогню в Україні.

Про це він заявив сьогодні, 17 квітня, під час зустрічі в Овальному кабінеті з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Побачимо, що це буде. Ми почуємо від них цього тижня, насправді дуже скоро, і побачимо. Але ми хочемо, щоб смерть і вбивства припинилися, — зазначив Трамп.

Перед тим Мелоні, розповідаючи про спільні дії Італії та США, зокрема сказала:

Разом ми захищали свободу України, разом ми можемо побудувати тривалий мир. Ми підтримуємо також ваші зусилля.

Трамп, зі свого боку, зазначив:

Дякую Вам. Я думаю, що у нас все добре виходить з зусиллями, але ми хочемо це зробити. І ми побачимо, чи ми зможемо зберегти приблизно 2,5 тис. людей, яких вбивають щотижня, переважно російських та українських солдатів. Це було б дуже добре і ми подивимось, що ми можемо зробити.

На запитання журналіста щодо його ставлення до можливої участі Італії у відправці миротворчого контингенту в Україну разом з Великою Британією та Францією, Трамп заявив:

Миротворчі місії завжди мені подобаються, я не проти миротворчих місій.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»