Володимир Зеленський, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/ua/n205652-vitkoff-pryynyav-strategiu-rosiyskoyi-storony-zelenskyy.html

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Володимир Зеленський, президент України, вважає, що посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф своїми заявами про можливе включення українських територій у «мирну угоду» поширює російські наративи.

Про це Зеленський заявив під час зустрічі з журналістами сьогодні, 17 квітня, повідомляє «Європейська правда».

Зеленський наголосив, що Україна ніколи не буде визнавати тимчасово окуповані території російськими, і ця позиція не змінилась.

Вважаю, що пан Віткофф прийняв для себе стратегію російської сторони. Вважаю, що вона дуже небезпечна, тому що він — свідомо або несвідомо, я не знаю — розповсюджує російські наративи, — додав він.

На думку Зеленського, посланник Трампа не має мандата «обговорювати українські території», які належать українському народу.

Тому взагалі не розумію, про що він говорить. Ми все це чули як брєд пана Путіна, — наголосив Зеленський. — Я не думав, що у нього є відповідні люди, які продовжують ці наративи розповсюджувати в інших цивілізованих країнах. Тому я серйозно до цього не ставлюсь.

Нагадаємо, нещодавно в ефірі Fox News Віткофф заявив, що мирна угода включатиме врегулювання питання «так званих п’яти територій».

Джерело: «Європейська правда»