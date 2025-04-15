Стів Віткофф прилетів з росії й заявив, що мирна угода щодо України стосується п'яти територій. Фото:

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Мирна угода щодо України включатиме врегулювання питання низки територій.

На перемовинах щодо урегулювання війни в Україні обговорюється тема «п'яти територій». Про це після візиту до росії спеціальний представник президента США Стів Віткофф заявив в інтерв’ю Fox News, передає Bloomberg.

Ця мирна угода стосується цих так званих п’яти територій, але це набагато більше, — зазначив Віткофф і додав, що «ми можемо бути на порозі чогось, що було б дуже, дуже важливим для світу в цілому».

За його словами, переговори з російським диктатором володимиром путіним минулого тижня були «переконливими». Сторони обговорили кроки, які можуть покласти край війні в Україні та, можливо, призвести до створення нових можливостей для бізнесу.

Віткофф наголосив, що після перемовин путін звернувся з проханням до нього забезпечити «постійний мир».

Нагадаємо, спецпредставник президента США Стів Віткофф в інтерв’ю Такеру Карлсону говорив про окуповані території України і зазначив, що «найбільшою проблемою у війні є так звані «чотири регіони» — Донбас, Крим та Херсонська й Запорізька області. Він тоді заявив, що ці території російськомовні, а місцеві жителі та референдумах «висловилася за те, щоб бути під владою росії».

Джерело: Bloomberg