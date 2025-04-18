У Харкові кількість постраждалих збільшилась до 112 осіб. Фото: ДСНС

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Російський ракетний удар по Харкову призвів до поранення 112 осіб.

У лікарню госпіталізували 12-річного хлопчика, який потрапив під обстріл. Тепер кількість постраждалих дітей сягнула дев’яти. Внаслідок обстрілу загинула одна особа — 79-річний чоловік, який під час обстрілу перебував у своїй квартирі. Про це міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив у Telegram.

Президент Володимир Зеленський у Telegramпоінформував, що у Харкові ще тривають роботи після удару російських ракет. Попередньо відомо, що ворог вдарив «Іскандерами». Одна з ракет розірвалась у повітрі просто над спальним районом, а інша влучила по території підприємства поруч із житловою забудовою.

Обстріл пошкодив звичайні житлові будинки, але постраждалим вже надається допомога.

Треба бути відвертою сволотою та зневажати життя, щоб завдавати таких ракетних ударів по звичайному місту — у Страсну пʼятницю, напередодні Великодня. І коли ми звертаємось до партнерів, передусім до Сполучених Штатів, по системи «Петріот» і ракети до них, які можуть захистити від цього російського зла — від крилатих ракет, від балістики, — ми звертаємось по захист, на який заслуговує кожен народ, — зазначив президент.

Нагадаємо, вранці 18 квітня росіяни завдали удару по Основʼянському району Харкова трьома балістичними ракетами типу «Іскандер». Внаслідок вибуху пошкоджено 21 багатоквартирний будинок та навчальні заклади. У багатьох квартирах все знищено, а загалом вибито понад 5 тис. вікон.