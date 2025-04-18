У Харкові кількість постраждалих зросла до 103 осіб. Фото: ДСНС

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Кількість постраждалих у Харкові внаслідок ракетної атаки знову зросла.

Наразі відомо про 98 постраждалих. Четверо з постраждалих у важкому стані. За Поранення дістали восьмеро дітей. Про це міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив у Telegram.

Атака балістичними ракетами з касетними частинами призвела до того, що в зоні ураження опинилася велика площа — квадратні кілометри території. В одному з мікрорайонів внаслідок вибуху повибивало всі вікна.

Пошкоджено 21 багатоквартирний будинок та навчальні заклади. У багатьох квартирах все знищено.

Ще в районі одного з прильотів виникла пожежа в цеху заводу, а уламки та вибухова хвиля зачепили понад 40 приватних будинків. Загалом вибито понад 5 тис. вікон.

В ДСНС також поінформували, що рятувальники дістали з-під завалів кошеня. Чотирилапе було вкрите сажею, налякане, але живе.

Нагадаємо, вранці 18 квітня росіяни завдали удару по Основʼянському району Харкова трьома балістичними ракетами типу «Іскандер». Підрив ракети стався у повітрі, щоб збільшити кількість постраждалих. Раніше було відомо про одного загиблого та 87 постраждалих.