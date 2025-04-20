Кадр з великодньої трансляції FoxNews

https://racurs.ua/ua/n205717-foxnews-nazvav-kyyiv-rosiyskym-pid-chas-translyaciyi-velykodnih-bogoslujin-mzs-vymagaie-vybachen.html

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Американський телеканал FoxNews транслював великоднє богослужіння у рф, де зʼявився очільник російської православної церкви патріарх Кіріл та російський диктатор володимир путін.

Поруч на екрані також демонстрували трансляції святкувань з нагоди Великодня у різних куточках світу, зокрема й богослужіння у ПЦУ у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі у Києві.

United24Media повідомляє, що спочатку українська служба мала правильний напис «Пасхальна служба: Київ, Україна». Однак після невеликої паузи текст на екрані змінився на «Пасхальна служба: Київ, Росія» й лише через понад 20 хвилин помилку виправили.

Речник МЗС України Георгій Тихий на своїй сторінці в соцмережі X відреагував на цей інцидент.

Якщо це була помилка, а не свідома політична заява, слід вибачитися та провести розслідування, хто зробив помилку, — наголосив він.

Джерело: United24Media, Георгій Тихий