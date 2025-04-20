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Папа Римський згадав про Україну. Фото: The Sky News

Папа Римський у великодній промові згадав про Україну

20 кві 2025, 18:23
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Папа Римський у великодньому посланні згадав про «спустошену війною» Україну.

Папа Франциск, вперше після перенесеної пневмонії, звернувся до вірян на Великдень. Над входом до базиліки Святого Петра 88-річного понтифіка провезли в папомобілі крізь натовп вірян на площі. Він особисто привітав присутніх словами «Браття і сестри, з Великоднем!». Про це повідомив The Sky News.

Решту його промови зачитав один із помічників. Там містився заклик припинити війну в Україні та Газі.

Нехай воскреслий Христос дарує Україні, спустошеній війною, свій пасхальний дар миру та заохочує всі залучені сторони продовжувати зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і міцного миру… Нехай у цьому Ювілейному році Великдень також буде гідною нагодою для визволення військовополонених і політв’язнів, — йшлося у зверненні.

Папа Римський згадав про Україну. Фото: The Sky News

Папа Римський згадав про Україну. Фото: The Sky News

Нагадаємо, Папа Римський з лютого по кінець березня проходив кисневу терапію через двостороннє запалення легень. У Ватикані заявляли, що понтифік повинен «заново навчитися говорити» після перенесеної хвороби.

Джерело: The Sky News

Джерело: Ракурс


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