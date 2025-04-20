Папа Римский упомянул об Украине. Фото: The Sky News

https://racurs.ua/n205725-papa-rimskiy-v-pashalnoy-rechi-upomyanul-ob-ukraine.html

Ракурс

Папа Римський у великодньому посланні згадав про «спустошену війною» Україну.

Папа Франциск, вперше після перенесеної пневмонії, звернувся до вірян на Великдень. Над входом до базиліки Святого Петра 88-річного понтифіка провезли в папомобілі крізь натовп вірян на площі. Він особисто привітав присутніх словами «Браття і сестри, з Великоднем!». Про це повідомив The Sky News.

Решту його промови зачитав один із помічників. Там містився заклик припинити війну в Україні та Газі.

Нехай воскреслий Христос дарує Україні, спустошеній війною, свій пасхальний дар миру та заохочує всі залучені сторони продовжувати зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і міцного миру… Нехай у цьому Ювілейному році Великдень також буде гідною нагодою для визволення військовополонених і політв’язнів, — йшлося у зверненні.

Нагадаємо, Папа Римський з лютого по кінець березня проходив кисневу терапію через двостороннє запалення легень. У Ватикані заявляли, що понтифік повинен «заново навчитися говорити» після перенесеної хвороби.

Джерело: The Sky News