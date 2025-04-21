Це була помилка - ЦАХАЛ визнав, що випадково розстріляв авто з медиками й рятувальниками в Газі

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Армія Ізраїлю ЦАХАЛ визнала, що випадково розстріляв авто з медиками й рятувальниками в Газі — тоді загинули 15 палестинців.

23 березня в районі Рафаху сталося три випадки стрільби. У першому військові обстріляли автомобіль, ідентифікований як авто ХАМАС.

Приблизно за годину до автівки під’їхала колона, в якій були швидка й авто пожежників. ЦАХАЛ не впізнав у них рятувальну команду й відкрив вогонь. У цьому інциденті загинули 15 палестинців, 6 з яких експертиза ідентифікувала як терористів ХАМАС.

Приблизно через 15 хвилин стався третій епізод, коли ізраїльські війська обстріляли палестинську машину ООН.

Експертиза встановила, що перші два інциденти сталися внаслідок «оперативного непорозуміння» з боку військовослужбовців, а третій — внаслідок «порушення наказу під час бойової ситуації».

31 березня у братській могилі на півдні Гази знайшли тіла 15 гуманітарних працівників.

Серед них — члени Палестинського товариства Червоного Півмісяця (PRCS), співробітники цивільної оборони та представник агентства ООН.

Як пише СNN, усі вони зникли 23 березня, коли Ізраїль обстріляв карети швидкої і пожежні машини в південному районі міста Рафах. Натомість раніше ЦАХАЛ заявив, що тоді ліквідував бойовиків ХАМАС і «Ісламського джихаду».